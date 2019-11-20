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11:39

Названа стоимость первого кроссовера Aston Martin в России

В страну привезут чуть более 80 экземпляров модели DBX, большинство из которых уже зарезервированы

Компания Aston Martin озвучила цену и квоту модели DBX для российского рынка: в 2020 году в страну поставят 83 кроссовера стоимостью от 14,2 миллиона рублей. Большая часть выделенной квоты уже зарезервирована.

Таким образом, новинка оказалась дороже 550-сильного Porsche Cayenne Turbo, стартовая цена которого составляет 10,4 миллиона рублей, а также Maserati Levante Trofeo с «восьмеркой» Ferrari (12 миллионов рублей) и Bentley Bentayga V8 (13 миллионов рублей).

На старте продаж DBX предложат с четырехлитровым турбомотором V8 мощностью 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента в сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом. С такой установкой кроссовер набирает первую «сотню» за 4,5 секунды. По умолчанию все автомобили укомплектованы пневмоподвеской и системой выбора режимов работы управляющей электроники с настройками для шоссе и бездорожья.

DBX построен на платформе, которая в будущем ляжет в основу семейства Lagonda. В длину кроссовер достигает 5039 миллиметров, в ширину 1998 миллиметров, в высоту 1680 миллиметров, а колесная база равна 3060 миллиметрам. Для сравнения, упомянутый Porsche Cayenne Turbo на 113 миллиметров короче, на 15 миллиметров уже и семь миллиметров ниже новинки от Aston Martin.