Названа стоимость первого кроссовера Aston Martin в России

Таким образом, новинка оказалась дороже 550-сильного Porsche Cayenne Turbo, стартовая цена которого составляет 10,4 миллиона рублей, а также Maserati Levante Trofeo с «восьмеркой» Ferrari (12 миллионов рублей) и Bentley Bentayga V8 (13 миллионов рублей).

На старте продаж DBX предложат с четырехлитровым турбомотором V8 мощностью 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента в сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом. С такой установкой кроссовер набирает первую «сотню» за 4,5 секунды. По умолчанию все автомобили укомплектованы пневмоподвеской и системой выбора режимов работы управляющей электроники с настройками для шоссе и бездорожья.