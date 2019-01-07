Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:47

Американский стартап раскрыл детали об электрическом пикапе с очень быстрой зарядкой

Наполнить батареи Atlis XT можно будет за 15 минут

Фирма Atlis Motor Vehicle из Аризоны раскрыла детали о своей первой модели — электрическом пикапе XT. Внедорожник построен на специально спроектированной платформе, его запас хода составляет 805 километров, а зарядка батарей от фирменного терминала занимает всего 15 минут.

Основа Atlis XT — скейтборд-тележка XP с отдельными электромоторами для каждой из полуосей, двумя одноступенчатыми редукторами, подруливающими задними колесами, независимой подвеской и пневмоопорами, динамически подстраивающимися под нагрузку, интегрированной системой рекуперации, а также дорожным просветом в 305 миллиметров (с опциональным оффроуд пакетом в оснащении пикапа появляется длинноходная подвеска, а клиренс увеличивается до 381 миллиметра).

Грузоподъемность XT варьируется от 454 до 2268 килограммов. Доступны версии с одинарными или сдвоенными задними колесами.

В зависимости от емкости блока батареи Atlis XT способен на одной зарядке проезжать 483, 644 или 805 километров. Производитель подчеркивает, что данные указаны без учета груза и прицепа. С помощью фирменного терминала аккумуляторы пикапа заряжаются за 15 минут. В конце октября прошлого года инженерам Atlis Motor Vehicle удалось наполнить экспериментальный батарейный модуль с нуля до 100 процентов за 12 минут 35 секунд.

>
Reload
1 / 2

Пикап можно оборудовать встроенным компрессором, удлиненной грузовой платформой, розетками на 120 или 240 вольт.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) пустой XT разгоняется за пять секунд ровно. При наличии прицепа с максимально допустимой массой (15,9 тонны) это время увеличивается до 18 секунд. Максимальная скорость пикапа составляет 193 километра в час. Предполагается, что при полной загрузке на шестипроцентном подъеме XT сможет поддерживать среднюю скорость 105 километров в час.

Вместо боковых зеркал — камеры. Изображение с них транслируется на экраны рядом с приборной панелью. Управлением основными функциями Atlis XT осуществляется через центральный дисплей.

По предварительной информации, рыночный дебют пикапа состоится в 2020 году. Цены пока не объявлены.

Конкурентами Atlis XT станут 760-сильный Rivian R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, глубиной преодолеваемого брода один метр и уникальным сквозным багажным отсеком объемом 350 литров, а также Bollinger B2 с гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки. Вдобавок о своем пикапе вновь напомнила Tesla, но о нем известно очень мало: грузовик получит два электромотора, самовыравнивающуюся подвеску и необычную дверцу грузовой платформы.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...