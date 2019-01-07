Американский стартап раскрыл детали об электрическом пикапе с очень быстрой зарядкой

По предварительной информации, рыночный дебют пикапа состоится в 2020 году. Цены пока не объявлены.

Конкурентами Atlis XT станут 760-сильный Rivian R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, глубиной преодолеваемого брода один метр и уникальным сквозным багажным отсеком объемом 350 литров, а также Bollinger B2 с гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки. Вдобавок о своем пикапе вновь напомнила Tesla, но о нем известно очень мало: грузовик получит два электромотора, самовыравнивающуюся подвеску и необычную дверцу грузовой платформы.