Audi показала первую фотографию электрокара будущего

Audi AI:me — попытка заглянуть на 10-15 лет в будущее, где беспилотники стали нормой. Дизайн прототипа сильно опережает стилистику нынешних серийных моделей из Ингольштадта и по нему можно понять, как она будет эволюционировать в ближайшее годы. Концепт AI:me оборудован автопилотом четвертого уровня, то есть способен самостоятельно передвигаться в большинстве ситуаций, и просторным салоном с доступом к широкому перечню сервисов для общения, развлечения и релаксации.
Одновременном с AI:me на автосалоне с Шанхае состоится презентация серийных электрических моделей для местного рынка: Audi e-tron и Q2L e-tron. Последний разработан специально для Китая и будет выпускаться на заводе в городе Фошань. Audi Q2L e-tron оснащен 100-киловаттным электромотором и батареей емкостью 38 киловатт-часов. Без подзарядки кроссовер проезжает 265 километров.
Кроссовер e-tron стал первым серийным электрическим Audi. Следом за ним на рынок выйдут e-tron Sportback, китайский Q2L e-tron и купе e-tron GT. Пятой полностью электрической Audi станет вседорожник Q4 e-tron.