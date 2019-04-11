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11:00

Audi показала первую фотографию электрокара будущего

Концепт AI:me рассекретят на Шанхайском автосалоне

Компания Audi опубликовала первую фотографию компактного беспилотника AI:me, мировая премьера которого состоится на Шанхайском автосалоне в середине апреля. Концепт кар получит элементы декора с трёхмерным узором и футуристичный интерьер с расширенными коммуникационными возможностями.

Audi AI:me — попытка заглянуть на 10-15 лет в будущее, где беспилотники стали нормой. Дизайн прототипа сильно опережает стилистику нынешних серийных моделей из Ингольштадта и по нему можно понять, как она будет эволюционировать в ближайшее годы. Концепт AI:me оборудован автопилотом четвертого уровня, то есть способен самостоятельно передвигаться в большинстве ситуаций, и просторным салоном с доступом к широкому перечню сервисов для общения, развлечения и релаксации.

Эскиз Audi AI:me

Одновременном с AI:me на автосалоне с Шанхае состоится презентация серийных электрических моделей для местного рынка: Audi e-tron и Q2L e-tron. Последний разработан специально для Китая и будет выпускаться на заводе в городе Фошань. Audi Q2L e-tron оснащен 100-киловаттным электромотором и батареей емкостью 38 киловатт-часов. Без подзарядки кроссовер проезжает 265 километров.

Кроссовер e-tron стал первым серийным электрическим Audi. Следом за ним на рынок выйдут e-tron Sportback, китайский Q2L e-tron и купе e-tron GT. Пятой полностью электрической Audi станет вседорожник Q4 e-tron.

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