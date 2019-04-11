Audi показала первую фотографию электрокара будущего

Audi AI:me — попытка заглянуть на 10-15 лет в будущее, где беспилотники стали нормой. Дизайн прототипа сильно опережает стилистику нынешних серийных моделей из Ингольштадта и по нему можно понять, как она будет эволюционировать в ближайшее годы. Концепт AI:me оборудован автопилотом четвертого уровня, то есть способен самостоятельно передвигаться в большинстве ситуаций, и просторным салоном с доступом к широкому перечню сервисов для общения, развлечения и релаксации.