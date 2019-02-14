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10:55

Audi показала первые изображения нового электрического кроссовера

Дебют новинки состоится на Женевском автосалоне

Компания Audi показала рабочие эскизы нового компактного электрического вседорожника Q4 e-tron. Премьера концепта состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет с 7 по 17 марта этого года, а дебют серийной версии запланирован на конец 2020 – начало 2021 года.

Внешность кроссовера соответствует нынешнему фирменному стилю марки. Например, передняя часть во многом напоминает флагманский Q8. У электрокара схожая восьмиугольная фальшрадиаторная решетка, обрамленная массивными воздухозаборниками, и узкие светодиодные фары с множеством сегментов-ячеек. Надпись e-tron в нижней части бампера — отличительная черта электрических концептов Audi: такая же есть у PB18 e-tron и e-tron GT.

Информации о силовой установке производитель пока не раскрывает. Возможно, для Q4 e-tron адаптируют электропривод от серийного e-tron, состоящий из двух электромотором суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Запас хода на одной зарядке у нового кроссовера должен составить не менее 400 километров по циклу WLTP.

В салоне Q4 e-tron — изобилие тач-панелей. Приборная панель — цифровая. Общая концепция организации пространства напоминает о гранд-турере e-tron GT.

В ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе Audi представила электрическое «четырехдверное купе» e-tron GT. 590-сильный шоу-кар, построенный в сотрудничестве с Porsche, получил полный привод с индивидуальным контролем тяги на каждом колесе и многоступенчатую систему рекуперации от серийного кроссовера e-tron.

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