Audi показала первые изображения нового электрического кроссовера

Информации о силовой установке производитель пока не раскрывает. Возможно, для Q4 e-tron адаптируют электропривод от серийного e-tron, состоящий из двух электромотором суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Запас хода на одной зарядке у нового кроссовера должен составить не менее 400 километров по циклу WLTP.