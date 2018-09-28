Audi подготовила к Парижу новый вариант суперкара R8

Следующее поколение Audi R8, как ожидается, не будет предлагаться с ДВС. Компания откажется от двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.

Этот прототип был оснащен тремя электромоторами мощностью 680 сил, которые позволяют машине набирать «сотню» примерно за две секунды.