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14:21

Audi подготовила к Парижу новый вариант суперкара R8

Компания опубликовала первый тизер новой модели

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Компания Audi опубликовала тизер новинки, которая дебютирует на предстоящем Парижском моторшоу. Никакой информации об этом автомобиле пока нет, но не исключено, что производитель покажет обновленный вариант суперкара R8 или какую-либо специальную модификацию этой модели.

Кроме того, зарубежные СМИ предполагают, что это может быть гоночный прототип Audi R8. Он, в свою очередь, даст представление о новой дорожной модификации суперкара. Также ходили слухи о появлении «упрощенного» варианта R8 с 2,9-литровывм твин-турбо мотором V6 от RS4 Avant и RS5. Однако представители марки возможность появление подобного агрегата на этой машине отвергают.

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Следующее поколение Audi R8, как ожидается, не будет предлагаться с ДВС. Компания откажется от двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.

Этот прототип был оснащен тремя электромоторами мощностью 680 сил, которые позволяют машине набирать «сотню» примерно за две секунды.

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