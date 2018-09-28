Audi подготовила к Парижу новый вариант суперкара R8

Кроме того, зарубежные СМИ предполагают, что это может быть гоночный прототип Audi R8. Он, в свою очередь, даст представление о новой дорожной модификации суперкара. Также ходили слухи о появлении «упрощенного» варианта R8 с 2,9-литровывм твин-турбо мотором V6 от RS4 Avant и RS5. Однако представители марки возможность появление подобного агрегата на этой машине отвергают.
Следующее поколение Audi R8, как ожидается, не будет предлагаться с ДВС. Компания откажется от двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.
Этот прототип был оснащен тремя электромоторами мощностью 680 сил, которые позволяют машине набирать «сотню» примерно за две секунды.