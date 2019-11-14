Появились подробности об испытаниях кабриолетов Aurus

По всей видимости, речь идет об испытаниях для сертификации модели в России, а именно – для получения свидетельства, подтверждающего безопасность конструкции транспортного средства (ОТТС). Этот документ необходим для того, чтобы продавать новые автомобили в России и ездить на них по обычным дорогам.

Ранее Росстандарт выдал Свидетельство о безопасности транспортного средства на один конкретный экземпляр открытого Aurus Senat, принадлежащий Министерству обороны России. Остальные же кабриолеты, которые пока выпущены в количестве трех штук, не могут легально выезжать на дороги общего пользования.