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13:04

Появились подробности об испытаниях кабриолетов Aurus

В настоящее время автомобили проходят государственные тесты для проверки технического состояния

Госиспытания кабриолетов Aurus, касающиеся проверки технического состояния машин, будут завершены до конца текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Пока автомобили успешно справляются с тестами.

По всей видимости, речь идет об испытаниях для сертификации модели в России, а именно – для получения свидетельства, подтверждающего безопасность конструкции транспортного средства (ОТТС). Этот документ необходим для того, чтобы продавать новые автомобили в России и ездить на них по обычным дорогам.

Ранее Росстандарт выдал Свидетельство о безопасности транспортного средства на один конкретный экземпляр открытого Aurus Senat, принадлежащий Министерству обороны России. Остальные же кабриолеты, которые пока выпущены в количестве трех штук, не могут легально выезжать на дороги общего пользования.

Заводские тесты кабриолетов завершились еще весной этого года, а уже в мае кабриолеты приняли участие в Параде Победы. Их доставили на мероприятие на эвакуаторе, так как тогда допуск на дороги еще не был оформлен.

Под маркой Aurus будут выпускать яхты, часы, сейфы и канцтовары

О новинке в линейке Aurus известно, что она оснащается тем же двигателем, что и одноименный седан: 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 598 лошадиных сил в сочетании с электромотором и девятидиапазонным «автоматом» KATE российского производства. С такой установкой кабриолет способен разгоняться с места до «сотни» за шесть секунд.

Источник: РИА «Новости»