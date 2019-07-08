Стало известно, сколько «Аурусов» продадут до конца года

В интервью агентству Мантуров назвал преимущество бронированного лимузина Aurus Senat L700 перед зарубежными аналогами. Дело в том, что еще на этапе проектирования отечественного автомобиля инженеры заложили решение по бронированию таким образом, чтобы панели не «съедали» внутреннее пространство машины. «Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объемах».

Помимо модели Senat L700, в линейку Aurus входят седан S600 и его открытая версия для торжественных мероприятий, а также минивэн Arsenal. В скором времени семейство автомобилей на Единой модульной платформе пополнится внедорожником Komendant, прототип которого был представлен несколькими месяцами ранее.