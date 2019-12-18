Посмотрите на тюнинг Aurus Senat

Например, седан получил большие воздухозаборники с горизонтальными планками, карбоновыми элементами и защитной сеткой с рисунком в виде крупных сот. Из карбона изготовлены и молдинги на порогах. Завершающим штрихом стали десятиспицевые диски, которые призваны «сделать внешность седана легче».

«Автоброкер» не занимается тюнингом автомобилей, а потому предлагает воплотить задумку в жизнь «зарубежному тюнинг-ателье или российской компании». Причем второй вариант фирма называет «наиболее предпочтительным, так как Aurus является отечественной разработкой».