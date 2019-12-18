Посмотрите на тюнинг Aurus Senat

Например, седан получил большие воздухозаборники с горизонтальными планками, карбоновыми элементами и защитной сеткой с рисунком в виде крупных сот. Из карбона изготовлены и молдинги на порогах. Завершающим штрихом стали десятиспицевые диски, которые призваны «сделать внешность седана легче».
«Автоброкер» не занимается тюнингом автомобилей, а потому предлагает воплотить задумку в жизнь «зарубежному тюнинг-ателье или российской компании». Причем второй вариант фирма называет «наиболее предпочтительным, так как Aurus является отечественной разработкой».
В октябре этого года московское ателье Khann объявило о разработке аэродинамического обвеса для Aurus Senat и продемонстрировала первые изображения тюнингованного седана. «Сенат» обзавелся новыми бамперами, иной решеткой радиатора в виде сетки и расширителями колесных арок. Кроме того, автомобиль выкрасили в два цвета: часть капота, корпус наружных зеркал, а также передние и центральные стойки – в черный, а все остальное – в белый.
Instagram.com/khann_ru
Что же касается Aurus Senat, то он уже доступен для заказа, а цены начинаются от 18 миллионов рублей. По данным компании, уже собрано порядка 600 заявок на покупку этой модели.
Седан комплектуется 4,4-литровым мотором V8 мощностью 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента, 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом» фирмы КАТЕ. Senat разгоняется с места до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.