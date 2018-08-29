Названы сроки появления внедорожника «Кортеж»

Технически Aurus Komendant не будет отличаться от седана Senat. В движение внедорожник будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового битурбомотора V8, электромотора и девятидиапазонной автоматической коробки передач производства российской фирмы KATE.

В семейство моделей Aurus, помимо седана Senat и внедорожника Komendant, войдет президентский лимузин, который участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина, и минивэн «Арсенал». Позднее в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.