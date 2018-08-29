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29 августа 14:20

Названы сроки появления внедорожника «Кортеж»

В серию модель пойдет в первом квартале 2020 года

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Производство внедорожника Aurus Komendant проекта «Единая модульная платформа» (Кортеж) начнется не ранее 2020 года. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью агентству РИА Новости. Публичный дебют модели, вероятно, состоится на автосалоне в Женеве весной следующего года.

Технически Aurus Komendant не будет отличаться от седана Senat. В движение внедорожник будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового битурбомотора V8, электромотора и девятидиапазонной автоматической коробки передач производства российской фирмы KATE.

В семейство моделей Aurus, помимо седана Senat и внедорожника Komendant, войдет президентский лимузин, который участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина, и минивэн «Арсенал». Позднее в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

На Московском автосалоне широкой публике показали седан Aurus Senat. На стенде марки демонстрировалась машина с бордовым окрасом кузова и салоном из светлой кожи.

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