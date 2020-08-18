Электрический мотоцикл Aurus: первые изображения

Помимо автомобилей и будущего мотоцикла, Aurus развивает и другие направления. Например, в 2019 году был представлен вертолет «Ансат» в исполнении «by Aurus», с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда. Кроме того, в том же году Aurus зарегистрировал товарный знак Aurus Design, который может быть использован для выпуска яхт, поездов, катеров, кораблей, а также для ювелирных изделиях, канцтоваров, посуды, игрушек и одежды.