Электрический мотоцикл Aurus: первые изображения

По предварительным данным, производство электрического мотоцикла стартует в 2022-м, а в продаже он появится не раньше 2023 года. О модели известно следующее: её масса составит около полутонны, а в длину она будет достигать трёх метров. С места до 100 километров в час мотоцикл сможет разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость составит 250 километров в час.
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Судя по патентным изображениям, электромотоцикл получит ветровое стекло, высоту которого можно будет регулировать, узкие прямоугольные зеркала, а также комплект боковых кофров. Запас хода на одном заряде пока не объявлен.
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Ожидается, что мотоцикл разрабатывается для сопровождения кортежа высокопоставленных чиновников и первых лиц государства.
Помимо автомобилей и будущего мотоцикла, Aurus развивает и другие направления. Например, в 2019 году был представлен вертолет «Ансат» в исполнении «by Aurus», с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда. Кроме того, в том же году Aurus зарегистрировал товарный знак Aurus Design, который может быть использован для выпуска яхт, поездов, катеров, кораблей, а также для ювелирных изделиях, канцтоваров, посуды, игрушек и одежды.