В США придумали обманку для автопилота Tesla

В США начали продавать специальное устройство под названием «Autopilot Buddy». Оно позволяет обмануть автопилот моделей Tesla и не держать руки на руле во время его работы.

Новинка – это два куска пластика с магнитами, которые выполнены по форме спицы руля «Теслы». Во время работы автопилота электроника постоянно контролирует давление и приложенное усилие на «баранку» – так система определяет, что руки водителя постоянно находится на руле. Это является обязательным условием работы системы. Закрепляемые на спицу два тяжелых куска пластика позволяют обмануть электронику.

Стоит такое устройство 179 долларов. Оно подходит для рулей Tesla Model S и Model X. Вариант для Model 3 сейчас находится в разработке.

Ранее систему автопилота «Теслы» удалось обмануть с помощью апельсина. Посмотреть, как это произошло можно здесь.

Система автоматического вождения Tesla неоднократно становилась причиной серьезных аварий. В 2016-м произошло первое ДТП со смертельным исходом. Последний случай зафиксирован в Юте: девушка за рулем Model S врезалась в припаркованную пожарную машину. В это время автопилот был включен, но электроника не применила автоторможение перед препятствием. Водителя доставили в больницу с переломом правого колена.