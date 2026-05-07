«Авторевю» перечислил недостатки кроссовера Zeekr 8X за 10 млн рублей

Новинка имеет более компактные габариты, нежели старший Zeekr 9X: её длина — 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1780 мм, а размер колёсной базы — 3069 мм. Для сравнения, габаритная длина и межосевое расстояние 9X — 5239 мм и 3169 мм, соответственно.

В состав подзаряжаемой гибридной установки входит турбомотор 2.0 (279 л.с.). У двухмоторной модификации система развивает суммарные 897 л.с., позволяя ускориться до 100 км/ч за 3,7 с. Максимальная скорость — 220 км/ч. Именно этот вариант протестировало «Авторевю».

В список недочётов модели эксперты включили бликующее внутрисалонное зеркало, а также низкое расположение объектив задней камеры. Ещё один минус — руль перекрывает верхнюю часть приборного дисплея.

Во время теста комфортная подвеска пропустила несколько жестких ударов на крупных колдобинах, поэтому первым российским покупателям 8X предстоит самим оценить собранность шасси на наших дорогах.

Как ранее выяснил журнал Motor, российские поставщики открыли приём заказов на такие машины во всех версиях — Max, Ultra и Ultra+. В нашу страну можно привезти экспортные варианты, не требуют 180-днейвного простоя на территории КНР после покупки.

В базовой модификации, учитывая уплату утильсбора, таможенную очистку и логистические затраты, самый доступный Zeekr 8X Max для покупателя из Москвы будет стоить около 10,2 млн рублей.

Читайте также: