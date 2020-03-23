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17:08

Гран-при Азербайджана Формулы-1 отложили из-за пандемии

Новые сроки проведения этапа станут известны позднее

Алексей Носаченко
Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы-1 приняли решение отложить гонку, которая должна была состояться 7 июня. Новые сроки проведения этапа станут известны позднее. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая охватила уже 192 страны.

Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

За последние несколько недель организаторы Формулы-1 вынуждены были отменить этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако. Причем переносы Гран-при, как и в случае с Азербайджаном, были согласованы с правительством стран и Международной автомобильной федерацией (FIA). Организаторы считают, что сейчас приоритетом должна стать безопасность пилотов, зрителей и обслуживающего персонала.

Ранее FIA отказалась от проведения этапа Формулы-1 в Монако после известия о том, что у князя Альберта II обнаружили коронавирус. При этом в 2020 году Гран-при не состоится, и следующий раз княжество примет Королевские гонки только в 2021 году. 19 марта Всемирный совет FIA принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель, а также продлении его на 21 день (обычно он занимает две недели). Новый календарь на сезон 2020 года будет сформирован в ближайшие дни.

Пандемия коснулась не только Формулы-1, но и других соревнований: Формулы-Е, WEC и чемпионат Moto GP. Марафон «24 часа Ле-Мана», который должен был пройти 13-14 июня, тоже перенесли, на 19-20 сентября.