Гран-при Азербайджана Формулы-1 отложили из-за пандемии

За последние несколько недель организаторы Формулы-1 вынуждены были отменить этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако. Причем переносы Гран-при, как и в случае с Азербайджаном, были согласованы с правительством стран и Международной автомобильной федерацией (FIA). Организаторы считают, что сейчас приоритетом должна стать безопасность пилотов, зрителей и обслуживающего персонала.

Ранее FIA отказалась от проведения этапа Формулы-1 в Монако после известия о том, что у князя Альберта II обнаружили коронавирус. При этом в 2020 году Гран-при не состоится, и следующий раз княжество примет Королевские гонки только в 2021 году. 19 марта Всемирный совет FIA принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель, а также продлении его на 21 день (обычно он занимает две недели). Новый календарь на сезон 2020 года будет сформирован в ближайшие дни.