Компания Bentley подготовила к Женеве загадочную новинку

Компания Bentley анонсировала премьеру новой модели. Дебют состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Новинку на моторшоу представит новый исполнительный директор и председатель совета директоров британского автопроизводителя Энди Холлмарк, занявший эти должности 1 февраля.

Никакой информации о модели в Bentley пока не предоставили. В Женеве также состоится первый публичный показ внедорожника Bentayga с двигателем V8 и первый европейский показ купе Continental GT нового поколения.

1/2 2/2 Bentley Bentayga V8 Bentley Continental GT

Вместе с этим, на стенде британской марки будет стоять седан Flying Spur от ателье Mulliner. Эта машина получила особую отделку интерьера анилиновой кожей и шпоном «с уникальной пористой структурой».

Ранее сообщалось о том, что компания Bentley готовит гоночную версию внедорожника Bentayga. Машину строят для участия в гонке на горе Пайкс Пик в США. С этой машиной британский автопроизводитель собирается установить рекорд прохождения трассы среди внедорожников.

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