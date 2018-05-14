Названа дата премьеры купе BMW 8 серии

Компания BMW назвала дату премьеры и практически полностью раскрыла внешний вид товарной версии купе 8 серии. Публичный дебют новинки состоится 15 июня, за день до начала марафона «24 часа Ле-Мана», на старт которого впервые с 2011 года выйдут машины BMW — M8 GTE.

По предварительной информации, на специальном мероприятии немецкий производитель представит топовую версию модели — M850i xDrive. Такая машина будет оснащаться новым двигателем V8 мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Сочетаться агрегат будет с восьмидиапазонным «автоматом».

Для улучшения управляемости BMW M850i xDrive оснастят адаптивной спорт-подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами и активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости. Также модель получит активный задний дифференциал, спортивную выхлопную систему и полноуправляемое шасси.

В январе текущего года в Сети появились фотографии серийной версии купе BMW 8 серии полностью без камуфляжа. При этом шпионам удалось снять не только сам автомобиль, но и его салон.