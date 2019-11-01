Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

В четверг, 31 октября, в день празднования Хэллоуина BMW разместила в твиттере пост с фотографией Mercedes-Benz E-Class, накрытым покрывалом с изображением M5. Подпись к снимку гласила: «Сегодня любой автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя». Ответ от концерна Daimler AG, который выпускает автомобили под маркой Mercedes-Benz, последовал сразу же.
Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW pic.twitter.com/Gpb5rvzEer— BMW USA (@BMWUSA) October 31, 2019
В Штутгарте шутку оценили, назвав костюм действительно страшным, особенно — решетку радиатора. Об этом элементе экстерьера уже давно идут споры — ожесточеннее они стали после того, как BMW показала флагманский X7 и обновленный седан 7 серии.
Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille...— Daimler AG (@Daimler) October 31, 2019
Новая философия дизайна, вероятно, распространится и на другие модели. Так, на купе 4 серии решетка радиатора станет еще больше. И снимки серийной машины это подтверждают.
Летом этого года автомобильный журналист Джейсон Каммиса наглядно сравнил «ноздри» от моделей BMW разных лет. Вместо абстрактных рассуждений он взял и поменял местами решетки радиатора на X7 и седане третьей серии поколения E30.