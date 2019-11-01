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14:06

Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

Daimler в ответ намекнул на странных размеров решетку радиатора в баварских моделях

Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz. В Штутгарте шутку оценили, но нашли достойный ответ, вспомнив о патологическом гигантизме баварцев в отношении решетки радиатора.

В четверг, 31 октября, в день празднования Хэллоуина BMW разместила в твиттере пост с фотографией Mercedes-Benz E-Class, накрытым покрывалом с изображением M5. Подпись к снимку гласила: «Сегодня любой автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя». Ответ от концерна Daimler AG, который выпускает автомобили под маркой Mercedes-Benz, последовал сразу же.

В Штутгарте шутку оценили, назвав костюм действительно страшным, особенно — решетку радиатора. Об этом элементе экстерьера уже давно идут споры — ожесточеннее они стали после того, как BMW показала флагманский X7 и обновленный седан 7 серии.

Новая философия дизайна, вероятно, распространится и на другие модели. Так, на купе 4 серии решетка радиатора станет еще больше. И снимки серийной машины это подтверждают.

Летом этого года автомобильный журналист Джейсон Каммиса наглядно сравнил «ноздри» от моделей BMW разных лет. Вместо абстрактных рассуждений он взял и поменял местами решетки радиатора на X7 и седане третьей серии поколения E30.