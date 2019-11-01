Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

В четверг, 31 октября, в день празднования Хэллоуина BMW разместила в твиттере пост с фотографией Mercedes-Benz E-Class, накрытым покрывалом с изображением M5. Подпись к снимку гласила: «Сегодня любой автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя». Ответ от концерна Daimler AG, который выпускает автомобили под маркой Mercedes-Benz, последовал сразу же.