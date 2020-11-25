Для старых BMW придумали сменный бампер с гигантскими «ноздрями»

Мастера из Румынии создали сменный пластиковый бампер для BMW 3 и 4 серии поколения F30, который делает автомобили похожими на новые версии. Пока тюнеры показали только один экземпляр, изготовленный по образу и подобию передка новой M4 с огромными «ноздрями» решетки радиатора.
Однако в точности повторить новую «четверку» румынам не удалось: помешала оптика, которая в новом поколении сменила форму на менее сложную, а также иной капот. Кроме этого, тюнеры не угадали с толщиной планки, расположенной посередине решетки.
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В своем Instagram-аккаунте мастера KITT Tuning отметили, что новинка скоро появится в продаже, и каждый желающий сможет «освежить» свою старую BMW новой решеткой и бампером. Вероятно, румыны ожидают наплыва клиентов, однако пока самым популярным комментарием под постом является вопрос «Зачем?».
Против гигантских «ноздрей» новых BMW высказывались не только фанаты баварского автопроизводителя, но и дизайнеры, в том числе отечественные. В сентябре Владимир Ярцев, разработавший внешность седана ВАЗ-2110, заявил, что ему «стыдно за дизайнеров BMW».