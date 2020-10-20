Топовые BMW X5 M и X6 M получили запоздалую версию First Edition

Для BMW X5 M и X6 M Competition First Edition доступны два особых матовых оттенка кузова: серый Frozen Dark Silver и синий Frozen Marina Bay Blue. Легкосплавные колёсные диски размерностью 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади диски выполнены в чёрном цвете Jet Black. Среди других отличий экстерьера – карбоновые корпуса боковых зеркал и крышка моторного отсека, а также задний спойлер из углепластика для X6 M Competition.
В салоне использована натуральная кожа Merino со вставками из алькантары, сиденья и дверные карты получили двухцветную отделку в сером и тёмно-синем цветах Silverstone и Midnight Blue с контрастной оранжевой прострочкой. Передняя панель и рычаг коробки передач отделаны тёмно-синей кожей, на центральном тоннеле расположен шильдик с надписью First Edition и порядковым номером машины в серии.
Фото: BMW
BMW X5 M и X6 M Competition оснащаются 625-сильным двигателем V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами. С нуля до 100 километров в час внедорожники разгоняются за 3,8 секунды – на 0,1 секунды быстрее, чем M-версии без приставки Competition. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.
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BMW пока не раскрыла стоимость и дату старта продаж новинок, сборку которых наладят в американском Спартанбурге. Ожидается, что спецверсия доберётся и до России, где BMW X5 M Competition оценивается в 9 920 000 рублей, а X6 M Competition – в 10 310 000 рублей.
На прошлой неделе баварцы представили два эксклюзивных шоу-кара: купе BMW M3 Ronnie Fieg Edition 1989 года выпуска и BMW M4 Design Study, созданные совместно с американской маркой Kith. 31-летний автомобиль восстановили, а кузов современной «четвёрки» выкрасили в красный цвет в стиле E30 M3.