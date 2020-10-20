Топовые BMW X5 M и X6 M получили запоздалую версию First Edition

Для BMW X5 M и X6 M Competition First Edition доступны два особых матовых оттенка кузова: серый Frozen Dark Silver и синий Frozen Marina Bay Blue. Легкосплавные колёсные диски размерностью 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади диски выполнены в чёрном цвете Jet Black. Среди других отличий экстерьера – карбоновые корпуса боковых зеркал и крышка моторного отсека, а также задний спойлер из углепластика для X6 M Competition.

В салоне использована натуральная кожа Merino со вставками из алькантары, сиденья и дверные карты получили двухцветную отделку в сером и тёмно-синем цветах Silverstone и Midnight Blue с контрастной оранжевой прострочкой. Передняя панель и рычаг коробки передач отделаны тёмно-синей кожей, на центральном тоннеле расположен шильдик с надписью First Edition и порядковым номером машины в серии.