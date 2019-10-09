BMW 3 серии стал самым безопасным автомобилем класса

BMW 320d заработал еще больше баллов. Защиту взрослых в седане оценили на 97 процентов, детей — на 87 процентов. По первому показателю «трешка» сравнялась со Skoda Scala и Volkswagen T-Cross, но немного не дотянула до Mazda3 (98 процентов).

При этом ее результат оказался самым лучшим за последние два года в сегменте больших семейных автомобилей. Присутствующий в том же размерном классе Tesla Model 3, например, получил оценку 96 процентов за взрослого пассажира и 86 за ребенка.