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17:40

BMW 3 серии стал самым безопасным автомобилем класса

Дизельный седан получил пять звезд и высокие оценки за защиту пассажиров в рейтинге Euro NCAP

Ассоциация Euro NCAP опубликовала результаты новой серии краш-тестов, в которых приняли участие BMW 1 и 3 серии, Jeep Cherokee и Peugeot 208. «Трешку» назвали самым безопасным семейным автомобилем по протоколам испытаний 2018-2019 годов.

Хэтчбек BMW 1-Series, который впервые стал переднеприводным, заработал пять звезд: безопасность взрослого пассажира и ребенка в нем оценили на 83 и 87 процентов соответственно, а работу ассистирующих систем — на 72 процента. Из недочетов названы слабая защита грудной клетки заднего пассажира при фронтальном ударе во всю ширину кузова и недостаточная защита переднего пассажира от проскальзывания под ремень безопасности при наезде сзади.

BMW 320d заработал еще больше баллов. Защиту взрослых в седане оценили на 97 процентов, детей — на 87 процентов. По первому показателю «трешка» сравнялась со Skoda Scala и Volkswagen T-Cross, но немного не дотянула до Mazda3 (98 процентов).

При этом ее результат оказался самым лучшим за последние два года в сегменте больших семейных автомобилей. Присутствующий в том же размерном классе Tesla Model 3, например, получил оценку 96 процентов за взрослого пассажира и 86 за ребенка.

Компактный хэтчбек Peugeot 208 удостоился четырех звезд из пяти: автомобиль подвели травмоопасные передние стойки и кромки капота. Во всех других дисциплинах 208-й выступил на оценку «хорошо». Крепкий середнячок Jeep Cherokee тоже ничем не выделился, но показал себя значительно лучше Wrangler.

В сентябре Euro NCAP разбила пять моделей: Audi A1, BMW Z4, Ford Focus, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQC, Skoda Kamiq и SsangYong Korando. Корейский кроссовер отметился травмоопасными передними стойками кузова, но по результатам всех испытаний впервые получил пять звезд.