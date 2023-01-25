BMW 4 серии получили изогнутые дисплеи с медиасистемой iDrive 8

Очередной пересмотр оснащения BMW 4 серии и «заряженной» M4 принес обеим моделям мультимедийный комплекс BMW Live Cockpit Plus на BMW Operating System 8.

Это тот самый изогнутый дисплей, что ставят на M3 и другие BMW. Под стеклом широкоформатной панели объединены «приборка» диагональю 12,3 дюйма и центральный экран на 14,9 дюйма. Управлять функциями предлагается голосом или через сам дисплей, поэтому количество физических кнопок и переключателей сведено к минимуму.