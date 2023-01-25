BMW 4 серии получили изогнутые дисплеи с медиасистемой iDrive 8

BMW 4 серии получили изогнутые дисплеи с медиасистемой iDrive 8Обновление мультимедийного комплекса получили все версии «четверки», а также M4
Модели BMW 4 серии и M4 получили мультимедийный комплекс Live Cockpit Plus на Operating System 8. Он добавляет в салон большой изогнутый дисплей Curved Display и лишает машины большего числа физических органов управления. Вместе с мультимедиа на «четверках» появился новый селектор трансмиссии, дополнительные варианты декора кузова и салона. Все BMW 3 серии получили такое же оборудование весной прошлого года.
Очередной пересмотр оснащения BMW 4 серии и «заряженной» M4 принес обеим моделям мультимедийный комплекс BMW Live Cockpit Plus на BMW Operating System 8.
Это тот самый изогнутый дисплей, что ставят на M3 и другие BMW. Под стеклом широкоформатной панели объединены «приборка» диагональю 12,3 дюйма и центральный экран на 14,9 дюйма. Управлять функциями предлагается голосом или через сам дисплей, поэтому количество физических кнопок и переключателей сведено к минимуму.
В дополнение к мультимедиа, «четверки » BMW получили стандартный автомат Steptronic, подрулевые лепестки, новый селектор трансмиссии и окантовку боковых окон Shadowline. За доплату с весны 2023 года предложат обивку приборной панели кожзамом Sensatec, накладки Aluminium Rhombicle и новый внешний декор с красными акцентами. Одновременно с этим расширен список оснащения кроссовера BMW X7. Но самая технологичная обновка досталась X1.
Во втором квартале на рынке Великобритании появятся вседорожники с новейшей системой BMW Operating System 9. Их головное устройство будет работать на Android Automotive и получит поддержку обновлений «по воздуху» через сети 5G. Обещаны обширный список встроенных приложений, а также новый 3D-интерфейс.