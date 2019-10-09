Посмотрите, как BMW M8 разгоняется до 100 км/ч за 2,88 секунды

Заезды состоялись во время мероприятия для журналистов в рамках международного запуска BMW M8. В первом Мартин Томчик разогнался до 100 километров в час и показал результат 2,88 секунды. За столько же набирает «сотню» трековый Caterham Seven Superlight R500 с удельной мощностью 520 лошадиных сил на тонну. У M8 Competition это значение равно 332 силы на тонну.

Во втором заезде Томчик разогнался до 200 километров в час — как и в первом случае на купе был активирован лонч-контроль. Время — 9,93 секунды. Для сравнения, McLaren GT требуется девять секунд, чтобы с места набрать 200 километров в час, а Porsche 911 Carrera S — десять секунд ровно.