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14:07

Посмотрите, как BMW M8 разгоняется до 100 км/ч за 2,88 секунды

По паспорту купе тратит на это 3,2 секунды

Пилот BMW Motorsport Мартин Томчик смог разогнать купе M8 Competition до 100 километров в час за 2,88 секунды, притом что по паспорту двухдверке требуется на это 3,2 секунды. Столько же времени, чтобы достигнуть «сотни», нужно сверхлегкому Caterham Seven Superlight R500.

Заезды состоялись во время мероприятия для журналистов в рамках международного запуска BMW M8. В первом Мартин Томчик разогнался до 100 километров в час и показал результат 2,88 секунды. За столько же набирает «сотню» трековый Caterham Seven Superlight R500 с удельной мощностью 520 лошадиных сил на тонну. У M8 Competition это значение равно 332 силы на тонну.

Во втором заезде Томчик разогнался до 200 километров в час — как и в первом случае на купе был активирован лонч-контроль. Время — 9,93 секунды. Для сравнения, McLaren GT требуется девять секунд, чтобы с места набрать 200 километров в час, а Porsche 911 Carrera S — десять секунд ровно.

Видео: BMW Blog

Купе BMW M8 Competition оснащается битурбодвигателем 4.4 V8, выдающим 625 лошадиных сил и 750 Нм момента. Компанию ему составляют восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic с тремя профилями работы, полный привод M xDrive с возможностью отключения передней оси и активный M-дифференциал.