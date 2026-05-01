Опубликовано 01 мая 2026, 11:22
Большинство россиян не может купить автомобиль без кредита

Эксперт Подщеколдин: 80% автомобилей покупаются за счёт кредита. До 80% автомобилей легковых частными лицами покупаются за счёт кредита, сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин во время круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?», организованного изданием «Ридус».
Автосалон
© Нейросеть
Алексей Кованов
«В апреле мы уже увидели рост выдачи кредитов, потому что, по сравнению с прошлым годом, средняя ставка по ним всё-таки уменьшилась на 6,5%. Фактически она установилась на уровне 14,5%», — уточнил эксперт.

По его мнению, именно монетарная политика российского правительства, а конкретно — размер ключевой ставки, оказывают главное влияние на продаже новых автомобилей дилерами.

По предварительным оценкам, суммарно за первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) российский рынок легковых автомобилей вырастет примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Позитивную динамику связывают с адаптацией автопроизводителей к новым логистическим схемам, расширением модельных рядов доступных брендов и упомянутым снижением ставок по автокредитам.

