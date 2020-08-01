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16:40

Bosch показала «умный» солнцезащитный козырек

Устройство защитит глаза водителя от слепящих лучей, не ограничивая при этом обзор

© Bosch
Лиза Будрина
Компания Bosch представила на выставке потребительской электроники CES-2020 адаптивный солнцезащитный козырек. Технология представляет собой прозрачную жидкокристаллическую панель с рисунком в виде сот.

Согласно проведенным исследованиям, яркий свет повышает вероятность серьезного ДТП на 16 процентов по сравнению с нормальным освещением. Чтобы решить эту проблему, Bosch разработала адаптивный солнцезащитный козырек в виде ЖК-панели, взаимодействующей с камерой, которая отслеживает положение головы водителя. Это позволяет «умной» системе затемнять шестиугольные секторы таким образом, чтобы создать тень только в области глаз. При этом большая часть козырька остается прозрачной и не закрывает обзор.

В Bosch подчеркнули, что эта технология – лишь прототип, который, вероятно, в будущем подвергнут доработкам. Так что говорить о скором появлении подобной опции в серийных автомобилях пока рано.

Ранее в Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфоны, а также разработали трехмерную приборную панель, реактивные двигатели для мотоциклов и технологию, которая позволит дизельным автомобилям уложиться в экологические нормы.