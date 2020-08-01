Bosch показала «умный» солнцезащитный козырек

Согласно проведенным исследованиям, яркий свет повышает вероятность серьезного ДТП на 16 процентов по сравнению с нормальным освещением. Чтобы решить эту проблему, Bosch разработала адаптивный солнцезащитный козырек в виде ЖК-панели, взаимодействующей с камерой, которая отслеживает положение головы водителя. Это позволяет «умной» системе затемнять шестиугольные секторы таким образом, чтобы создать тень только в области глаз. При этом большая часть козырька остается прозрачной и не закрывает обзор.