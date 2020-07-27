Ford выпустил раскраску с новым Bronco

На первой странице раскраски, которая появилась на сайте Ford, изображен прототип Bronco в гоночной версии R, представленной в конце прошлого года. Премьеру прототипа приурочили к 50-летию победы американского гонщика Рода Холла на Baja 1000 1969 года.

Следующая страница посвящена четырехдверному Bronco, едущему по бездорожью. Также имеется раскраска с Bronco Sport, который используется пляжными спасателями в качестве служебной машины, и вид сверху на салон «стандартного» Bronco.