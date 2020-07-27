Ford выпустил раскраску с новым Bronco

На первой странице раскраски, которая появилась на сайте Ford, изображен прототип Bronco в гоночной версии R, представленной в конце прошлого года. Премьеру прототипа приурочили к 50-летию победы американского гонщика Рода Холла на Baja 1000 1969 года.
Следующая страница посвящена четырехдверному Bronco, едущему по бездорожью. Также имеется раскраска с Bronco Sport, который используется пляжными спасателями в качестве служебной машины, и вид сверху на салон «стандартного» Bronco.
Фото: Ford
Возрожденный Ford Bronco был представлен 14 июля. Внедорожник шестого поколения получил брутальную внешность, вдохновленную классическим Bronco родом из 60-х годов прошлого века, и рамную конструкцию. В гамму двигателей вошли два мотора: 2,3-литровая «турбочетверка» EcoBoost мощностью 273 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента и 2,7-литровый V6, выдающий до 314 сил и 542 Нм момента.
Одновременно дебютировал более компактный Bronco Sport с несущим кузовом. Базовым для него стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы (257 Нм), а в качестве альтернативы предложен двухлитровый турбированный двигатель, выдающий 284 силы (373 Нм).
Стоимость Ford Bronco стартует от 28,5 тысячи долларов (около двух миллионов рублей), а Bronco Sport – от 26,5 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей). Предзаказ на обе модели уже открыт. Первой до клиентов доедет спортивная версия: она появится до конца года, а старший Bronco придется ждать до весны 2021 года.
Ранее аналогичным образом порадовать поклонников решили еще несколько брендов. В их числе Toyota, выпустившая раскраску со всеми моделями, а также Audi и Mercedes-Benz.