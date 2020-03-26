Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для сидящих на карантине

Электронная раскраска называется Color You Passion и предлагает детям, а также взрослым, развлечься во время вынужденного карантина. Всего в книге 13 изображений, на которых представлены как исторические, так и современные модели Audi. Среди них: Horch 830, раллийные Audi Quattro и спорткупе Audi R8. Кроме того, есть одно абстрактное изображение и рисунок «пятерки» TFSI.
Примеру Audi последовал Mercedes-Benz, который предложил скучающим поклонникам марки подборку дизайн-скетчей. Это 34 отдельных файла в форматах jpg и png с изображениями легендарного 190 SL, кэмпер-вэна Sprinter, гоночного Mercedes-AMG GT, концепта Vision AVTR и ряда других автомобилей.
На вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 автопроизводители реагируют по-разному. Часть из них объединилась в консорциумы, которые ищут способы наладить массовый выпуск упрощённых аппаратов искусственной вентиляции легких, другие, как Ford и Scuderia Cameron Glickenhaus, разрабатывают индивидуальные средства защиты для медперсонала и сотрудников служб спасения.