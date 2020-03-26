Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для сидящих на карантине

Электронная раскраска называется Color You Passion и предлагает детям, а также взрослым, развлечься во время вынужденного карантина. Всего в книге 13 изображений, на которых представлены как исторические, так и современные модели Audi. Среди них: Horch 830, раллийные Audi Quattro и спорткупе Audi R8. Кроме того, есть одно абстрактное изображение и рисунок «пятерки» TFSI.