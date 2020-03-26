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14:45

Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для сидящих на карантине

Детям и взрослым предложили разукрасить их любимые модели

Алексей Носаченко
Компании Audi и Mercedes-Benz решили развлечь людей, вынужденных сидеть дома из-за коронавирусной инфекции, и выпустили бесплатные раскраски. Книжка от Audi, например, распространяется в виде 15-страничного pdf-файла, который можно распечатать или раскрасить прямо на компьютере в любом графическом редакторе.

Электронная раскраска называется Color You Passion и предлагает детям, а также взрослым, развлечься во время вынужденного карантина. Всего в книге 13 изображений, на которых представлены как исторические, так и современные модели Audi. Среди них: Horch 830, раллийные Audi Quattro и спорткупе Audi R8. Кроме того, есть одно абстрактное изображение и рисунок «пятерки» TFSI.

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Примеру Audi последовал Mercedes-Benz, который предложил скучающим поклонникам марки подборку дизайн-скетчей. Это 34 отдельных файла в форматах jpg и png с изображениями легендарного 190 SL, кэмпер-вэна Sprinter, гоночного Mercedes-AMG GT, концепта Vision AVTR и ряда других автомобилей.

На вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 автопроизводители реагируют по-разному. Часть из них объединилась в консорциумы, которые ищут способы наладить массовый выпуск упрощённых аппаратов искусственной вентиляции легких, другие, как Ford и Scuderia Cameron Glickenhaus, разрабатывают индивидуальные средства защиты для медперсонала и сотрудников служб спасения.