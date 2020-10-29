Новый Ford Bronco получит 760-сильную версию с двигателем V8

Тираж внедорожника Hennessey VelociRaptor V8 Bronco составит всего 24 экземпляра. Сборка машин начнется в следующем году. Главное в них — двигатель. Пятилитровый V8 с приводным нагнетателем будет выдавать 760 лошадиных сил и разгонять вездеход до 60 миль в час (90 км/ч) примерно за 4,5 секунды.

«Велоцираптор» сохранит 10-диапазонный фордовский автомат, но получит ряд других доработок. В их числе капот с функциональным воздухозаборником, усиленная подвеска, новые расширители колесных арок и легкосплавные колеса, а также выпускная система из нержавеющей стали. Внутренне убранство обещают полностью преобразить и украсить дорогой кожей.

Hennessey VelociRaptor V8 Bronco может быть построен как на базе двухдверного, так и четырехдверного варианта нового Бронко. Цена каждого экземпляра — 225 000 долларов (17,7 миллиона рублей). В эту сумму входит исходный автомобиль с V6 и все возможные доработки. А ещё замеры на диностенде и дорожные испытания.