Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:33

Для самого дорого Bugatti адаптируют дизайн редкого довоенного купе

Марка намерена построить современный аналог 57 SC Atlantic

Штучный Bugatti, за который, по слухам, бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих заплатил 16 миллионов евро, будет современной интерпретацией роскошного довоенного купе 57 SC Atlantic. На это французский производитель гиперкаров намекнул постом в социальных сетях.

В своем сообщении представители марки написали, что 57 SC Atlantic невозможно воссоздать заново, а также задались вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XX века? Ранее французский производитель выпустил ряд материалов, посвященных истории модели.

Всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.

По предварительной информации, самый дорогой новый автомобиль в мире будет построен на базе модели Chiron Sport. У нового 57 SC Atlantic будет 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Bugatti Type 57SC Atlantiс

Автомобиль станет частью празднования 110-летия марки. В честь этого события компания уже представила особую версию Chiron Sport под названием 110 ans Bugatti, которую выпустят тиражом в 20 экземпляров. Купе отличает особой цветовой схемой окраса кузова и отделки салона, а также декором в виде французского триколора.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...