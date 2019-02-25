Для самого дорого Bugatti адаптируют дизайн редкого довоенного купе

В своем сообщении представители марки написали, что 57 SC Atlantic невозможно воссоздать заново, а также задались вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XX века? Ранее французский производитель выпустил ряд материалов, посвященных истории модели.
Всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.
По предварительной информации, самый дорогой новый автомобиль в мире будет построен на базе модели Chiron Sport. У нового 57 SC Atlantic будет 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.
Автомобиль станет частью празднования 110-летия марки. В честь этого события компания уже представила особую версию Chiron Sport под названием 110 ans Bugatti, которую выпустят тиражом в 20 экземпляров. Купе отличает особой цветовой схемой окраса кузова и отделки салона, а также декором в виде французского триколора.