Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport

Большинство пилотов Bugatti так или иначе были связаны с авиацией. Альберт Диво, которому посвящена модель Divo, к примеру, был военным лётчиком. Как и Ролан Гаррос, в мирное время с удовольствием садившийся за руль Bugatti Type 18. Им, а также другим не менее известным гонщикам, и посвящена серия из 20 экземпляров Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' (в переводе с французского — «Легенды небес»). Главное в двухдверке — дизайн, подражающий оформлению винтажных самолетов, плюс по-особому декорированный салон.