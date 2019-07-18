«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

Кроссовер XT4 V-Sport будет отличатся от стандартной модели декором: можно предположить, что автомобиль получит более агрессивный обвес и чуть иное оформление интерьера. Зато у XT4-V изменений больше, и главное из них – мотор объемом 2,7 литра мощностью 300 лошадиных сил, позаимствованный у пикапа Chevrolet Silverado. Других подробностей о новинках пока нет.