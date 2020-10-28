Посмотрите на формочки для печенья в виде культовых автомобилей

Для того чтобы приготовить автомобильное печенье нужно воспользоваться специальными формочками, напечатанными на 3D-принтере. В настоящий момент на американском портале можно приобрести формы, из которых получится испечь различные модели Audi, BMW, Ford, а также Honda и Toyota и многие другие.
Помимо полноценных автомобилей, разнообразие формочек позволяет испечь различные элементы дизайна и интерьера машин. К примеру, приготовить печенье можно с логотипом Lexus, Tesla, Subaru или BMW, включая эмблемы M-серии. Помимо этого, кухонные аксессуары предусматривают возможность приготовления рулевых колес, фар с радиаторной решеткой или шин. К тому же, к заказу доступны целые наборы, включающие сразу несколько формочек.
Фото: carcookiecutters.com
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Стоимость кухонного аксессуара начинается от 7 долларов (примерно 500 рублей по текущему курсу). В эту цену входит один логотип марки. За 10 долларов (примерно 800 рублей по текущему курсу) можно приготовить печенье из формы полноценного автомобиля. А за 15 долларов (примерно 1200 рублей) можно испечь автомобильный набор.
В конце мая на торговой площадке Amazon появилась в продаже электровафельница, с помощью которой можно одновременно приготовить семь съедобных машин. Стоимость кухонного прибора составляет 42,95 доллара (примерно 3 300 рублей по текущему курсу). А в сентябре прошлого года японская компания Waki PrintPia под руководством Nissan Motor создала кухонный прибор, на котором можно пожарить хлеб с логотипом легендарного Skyline GT-R.