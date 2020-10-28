Посмотрите на формочки для печенья в виде культовых автомобилей

Для того чтобы приготовить автомобильное печенье нужно воспользоваться специальными формочками, напечатанными на 3D-принтере. В настоящий момент на американском портале можно приобрести формы, из которых получится испечь различные модели Audi, BMW, Ford, а также Honda и Toyota и многие другие.

Помимо полноценных автомобилей, разнообразие формочек позволяет испечь различные элементы дизайна и интерьера машин. К примеру, приготовить печенье можно с логотипом Lexus, Tesla, Subaru или BMW, включая эмблемы M-серии. Помимо этого, кухонные аксессуары предусматривают возможность приготовления рулевых колес, фар с радиаторной решеткой или шин. К тому же, к заказу доступны целые наборы, включающие сразу несколько формочек.