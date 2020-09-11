В России выбрали автомобили года

Самое большое количество наград собрал Volkswagen: премию получили Touareg (в категории среднеразмерные внедорожники), Caddy (компактвэны), T6.1 (минивэны) и Transporter 6.1 (лёгкие фургоны). Кроме того, лифтбек Arteon одержал победу в номинации «новинка 2020 года», а сам Volkswagen назвали «любимой маркой в массовом сегменте».
Модели Kia победили сразу в четырёх номинациях: Picanto назвали компактным автомобилем года, Ceed стал лучшим в категории малый средний класс, Stinger – лучшим грантурером, а Seltos одержал победу в классе компактных вседорожников.
Автомобиль года в России — 2020
Три награды забрал Mercedes-Benz: седан Mercedes-Maybach S-Класс победил в представительском классе «премиум», GLS назвали тяжёлым внедорожником года, а сам бренд – «любимым в премиальном сегменте». BMW в свою очередь получил две награды за купе 8 серии ( купе «премиум») и четырехдверку 7 серии (представительский класс).
В специальных номинациях лучшими оказались Volvo XC90 (гибриды и электрокары), Audi Q8 (новинка 2019 года), бренд CheryExeed (прорыв 2020 года), Haval F7x (самый популярный китайский автомобиль), Hyundai Solaris (лучший автомобиль для каршеринга) и Skoda Octavia (лучший автомобиль для такси). В отдельную номинацию выделили проект года 2019 — им стала скоростная автодорога М-11 «Нева».
Лучшей в среднем классе стала Skoda Octavia, а в бизнес-классе – Toyota Camry. Среди купе наибольшее количество голосов было отдано за Chevrolet Camaro, а среди кабриолетов и родстеров – за Porsche 718 Boxster. Награду в номинации кабриолеты и родстеры «премиум» получил Lamborghini Aventador Roadster.
Также в различных категориях победили Subaru Outback (универсалы повышенной проходимости), Renault Arkana (лёгкие внедорожники), Mitsubishi L200 (пикапы), Renault Dokker Van (мини-фургоны) и ГАЗ Газель Next (фургоны).