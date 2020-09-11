В России выбрали автомобили года

Самое большое количество наград собрал Volkswagen: премию получили Touareg (в категории среднеразмерные внедорожники), Caddy (компактвэны), T6.1 (минивэны) и Transporter 6.1 (лёгкие фургоны). Кроме того, лифтбек Arteon одержал победу в номинации «новинка 2020 года», а сам Volkswagen назвали «любимой маркой в массовом сегменте».

Модели Kia победили сразу в четырёх номинациях: Picanto назвали компактным автомобилем года, Ceed стал лучшим в категории малый средний класс, Stinger – лучшим грантурером, а Seltos одержал победу в классе компактных вседорожников.