Маслкары Dodge Challenger и Charger станут гибридами

Об этом в интервью The Detroit Bereau рассказал Микки Блай, новый шеф подразделения, занимающегося силовыми установками. По его словам, руководство концерна поручило ему за ближайшие пять лет создать целую линейку автомобилей, оснащенных гибридными моторами.
Сам Блай считает, что у концерна есть потенциал занять лидерские позиции в сегменте, даже несмотря на то, что сейчас FCA сильно отстает от соперников. По его мнению, электрические силовые установки подходят любым автомобилям — от крошечных малолитражек до мощных спортивных автомобилей.
Он не стал напрямую подтверждать, что «Адские кошки» станут гибридами, однако довольно недвусмысленно намекнул на появление такой модификации. Блай заметил, что подобное нововведение сыграет значимую роль в развитии бренда, также он добавил, что покупатели масл-каров хотят большей мощности, чем доступна сегодня.
На сегодняшний день самые мощные модели Dodge — это Charger SRT Hellcat c 717-сильным компрессорным HEMI V8 и Challenger SRT Hellcat Redeye с 808-сильным мотором. Накануне глава FCA по легковым моделям для американского рынка Тим Кунискис заявил, что экстремальная 852-сильная модификация Challenger SRT Demon не вернется на рынок, а аналогичная модификация для его четырехдверного брата и вовсе не планируется. Получается, единственным шансом на прибавку к мощности как раз являются гибридные моторы.
Помимо гибридных силовых установок, концерн планирует более основательно заняться полностью электрическими автомобилями. К 2020 году ожидается выход на рынок электрического ситикара Fiat 500e следующего поколения. Кроме того, есть шанс на появление батарейной версии минивэна Chrysler Pacifica.