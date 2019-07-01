Маслкары Dodge Challenger и Charger станут гибридами

Об этом в интервью The Detroit Bereau рассказал Микки Блай, новый шеф подразделения, занимающегося силовыми установками. По его словам, руководство концерна поручило ему за ближайшие пять лет создать целую линейку автомобилей, оснащенных гибридными моторами.

Сам Блай считает, что у концерна есть потенциал занять лидерские позиции в сегменте, даже несмотря на то, что сейчас FCA сильно отстает от соперников. По его мнению, электрические силовые установки подходят любым автомобилям — от крошечных малолитражек до мощных спортивных автомобилей.