Changan отложил российскую премьеру пикапа с названием, как у УАЗа

Hunter представляет собой экспортную версию среднеразмерного рамного пикапа, разработанного Changan совместно с французским концерном PSA. В Китае модель продаётся под названием Kaicene F70, а в других странах она известна как Peugeot Landtrek.

В России пикапу прочат сразу три силовые установки, в том числе две дизельные. Однако это маловероятно, так как в Латинской Америке, например, модель продается с безальтернативным турбодизелем 1.9 мощностью 150 сил, «механикой», передним или полным приводом. Там модель стоит от 15,2 тысячи долларов (примерно 1,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Таким образом, Hunter может оказаться в одной ценовой категории с другим китайским пикапом, Great Wall Wingle 7, который недавно поступил в продажу на российском рынке.