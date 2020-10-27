У российского Chery Tiggo 8 может появиться новый двигатель

По данным издания, речь идёт о 1,5-литровом двигателе SQRE4T15B, которым оснащается «младший» Tiggo 4. Мотор развивает до 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента и на Tiggo 4 сочетается с роботизированной трансмиссией. Кроме этого, агрегат может работать в паре и с «механикой».

В следующем году на отечественный рынок может выйти дорогая версия флагмана – Tiggo 8 Pro, которая будет продаваться параллельно с обычной «восьмёркой». В Китае такой кроссовер известен как Tiggo 8 Plus и оснащается 195-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, пару котором составляет семиступенчатый преселективный «робот» Getrag.

Стандартный Tiggo 8, появившийся в России в феврале нынешнего года, предлагают с безальтернативной 2,0-литровой наддувной «четвёркой», выдающей 170 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Трансмиссия также одна – вариатор, а привод только передний.

Стоимость китайского кроссовера варьируется от 1 639 900 до 1 799 900 рублей. За первые девять месяцев нынешнего года Chery удалось реализовать в России 6463 автомобилей, 1222 из которых – Tiggo 8. Самой популярной моделью китайской марки является Tiggo 4, на котором за тот же период остановили выбор 3359 россиян.