Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

Пока речь идёт только о модели Model 3, которая производится на шанхайской Gigafactory 3. По данным источника, первая партия уже готова к отправке: автомобили покинут Китай на следующей неделе, а к концу ноября доберутся до порта Зебрюгге в Бельгии. Электроседаны планируют сбыть на рынках Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Швейцарии.

Какой будет стоимость Model 3 китайской сборки в Европе, пока неизвестно. В начале октября цена модели в Китае резко упала – с 271,55 тысячи юаней (3,1 миллиона рублей) до 249,9 тысячи (2,8 миллиона рублей). В целом за полгода седан подешевел в стране на 15 процентов.

Причина снижения цены – государственные дотации, которые получает Tesla. В конце прошлого года Министерство промышленности и информатизации Китая включило компанию в список автопроизводителей, разрабатывающих экологически чистые транспортные средства.

Актуальные европейские ценники Tesla Model 3 значительно выше: в Германии за базовый электрокар просят более 50 000 долларов (3,9 миллиона рублей), а во Франции – более 58 000 долларов (4,5 миллиона рублей).