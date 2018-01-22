Между хот-хэтчами Honda Civic Type R устроили несколько заездов

Пульс

Пять «Сивиков» четырех поколений сравнили в дрэг-гонке

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22 января 2018

«Заряженные» хэтчбеки Honda Civic Type R четырех разных поколений сравнили в гонке по прямой, как при старте с места, так и со стартом ходом. Ролик с заездами опубликован на YouTube-канале CarWow.

Самые эпичные дрэг-гонки 2017 года

В гонке приняли участие пять автомобилей. Хэтчбек второго поколения, два хот-хэтча третьего поколения (базовый и с тюнинг-пакетом от Mugen), а также предпоследняя и текущая версии модели. Вместе с ускорением, специалисты сравнили «заряженные» хэтчбеки и в замедлении.

Видео пользователя CarWow с youtube.com

Ранее дрэг-гонку между «Сивиками» провело и американское издание Motor Trend. В том заезде приняли участие восемь тюнингованных автомобилей. Победитель в качестве приза получил Civic последнего поколения.

На канале CarWow регулярно появляются ролики с дрэг-гонок различных автомобилей. Эксперты сравнивали, например, Honda NSX и спортбайк Honda CBR1000RR, Nissan GT-R и Mercedes-AMG GT R, а также Mercedes-AMG E 63 S с Dacia Logan.

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Теги:
HondaCivicType R
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