Универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake обзавелся AMG-версией

От гражданской версии CLA 35 4Matic Shooting Brake отличается увеличенной жесткостью кузова на кручение: впереди установлены две диагональные распорки, а под двигателем — алюминиевая панель. В подвеске заменены рычаги, пружины и амортизаторы, которые за доплату могут быть электронноуправляемыми. Двигатель — 2,0-литровый турбомотор (306 сил и 400 Нм момента) — совмещен с семиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.
Динамика разгона у Mercedes-AMG CLA 35 4Matic Shooting Brake такая же, как у седана CLA 35 4Matic — 4,9 секунды до 100 километров в час. Это на 0,1 секунды медленнее седана A 35 4Matic и на 0,2 хэтчбека. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Универсал комплектуется четырехпоршневыми фиксированными суппортами с 350-миллиметровыми тормозными дисками спереди и плавающими однопоршневыми с 330-миллиметровыми дисками сзади. В списке оснащения также есть цифровая приборка, медиакомплекс MBUX, новый AMG-руль, спортивные сиденья с отделкой искусственной кожей и микрофиброй, а также селектор режимов движения с пятью профилями работы: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual.