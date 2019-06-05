Универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake обзавелся AMG-версией

От гражданской версии CLA 35 4Matic Shooting Brake отличается увеличенной жесткостью кузова на кручение: впереди установлены две диагональные распорки, а под двигателем — алюминиевая панель. В подвеске заменены рычаги, пружины и амортизаторы, которые за доплату могут быть электронноуправляемыми. Двигатель — 2,0-литровый турбомотор (306 сил и 400 Нм момента) — совмещен с семиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.