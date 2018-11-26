Следующий Mercedes-Benz CLA получит 400-сильный мотор

С выходом кроссовера GLB количество компактных моделей будет доведено до восьми. Помимо этого, в ближайших планах компании значатся рестайлинговый вариант кроссовера GLC и «купе-кроссовера» GLC Coupe, а также флагманский кроссовер GLS, премьера которого состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Точные сроки, когда состоится премьера обоих вариантов модели CLA, пока неизвестны. Но издание Autocar предполагает, что седан CLA покажут на январской выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, а универсал CLA Shooting Brake — в марте на Женевском автосалоне.