Следующий Mercedes-Benz CLA получит 400-сильный мотор

С выходом кроссовера GLB количество компактных моделей будет доведено до восьми. Помимо этого, в ближайших планах компании значатся рестайлинговый вариант кроссовера GLC и «купе-кроссовера» GLC Coupe, а также флагманский кроссовер GLS, премьера которого состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Точные сроки, когда состоится премьера обоих вариантов модели CLA, пока неизвестны. Но издание Autocar предполагает, что седан CLA покажут на январской выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, а универсал CLA Shooting Brake — в марте на Женевском автосалоне.
Детальной информации о будущей новинке пока нет. Но судя по снимкам закамуфлированных прототипов, новый CLA будет выглядеть заметно спортивнее А-класса, на базе которого он создан. У CLA будет заметно сильнее наклон лобового стекла, характерно выгнутая линия крыши, узкая линия остекления, двери без оконных рамок.
Дизайн модели CLA — дальнейшее развитие концепции «чувственной чистоты», уже обкатанной на новом А-классе, концепте iaa.de, и концепт-скульптуре Aesthetics A.
По ходовым прототипам можно понять, что серийный CLA нового поколения станет немного крупнее предшественника. Колесная база заметно возрастет, что увеличит пространство на заднем ряду. Передняя панель и информационная система MBUX практически без изменений будут заимствованы у А-класса.
Mercedes-Benz CLA и CLA Shooting Brake построены на платформе MFA2 с поперечным расположением силового агрегата, которая уже послужила основой для хэтчбека А-класса, седана А-класса, удлиненного седана для китайского рынка, а также недавно представленного B-класса. В зависимости от типа привода, переднего или полного, задняя подвеска может быть выполнена простой полузависимой либо многорычажной.
С появлением кроссовера GLB, дебют которого должен состояться во второй половине 2019 года, линейка компактных моделей Mercedes-Benz достигнет восьми моделей. Годом позже, в 2020 году, будет представлена и замена для кроссовера GLA.
Mercedes-Benz CLA будет оснащаться как бензиновыми, так и дизельными двигателями широкого диапазона мощности. Будет предусмотрено сразу две AMG-версии с двухлитровым турбомотором M260 различной форсировки: CLA35 и CLA45, причем обе — с полным приводом.
Причем мощность топ-версии CLA45 достигнет 405 лошадиных сил. Как и хэтчбек A45, эти машины получат восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, и полноприводную трансмиссию с дрифт-режимом.