Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
26 ноября, 15:03

Следующий Mercedes-Benz CLA получит 400-сильный мотор

Компания объявила планы на следующий год

Компания Mercedes-Benz обнародовала планы на 2019 год. Производитель намерен представить новое поколение компактной модели CLA, ее версия с кузовом «универсал», а также небольшой кроссовер GLB. Мощность мотора топовых версий CLA превысит 400 сил.

С выходом кроссовера GLB количество компактных моделей будет доведено до восьми. Помимо этого, в ближайших планах компании значатся рестайлинговый вариант кроссовера GLC и «купе-кроссовера» GLC Coupe, а также флагманский кроссовер GLS, премьера которого состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Точные сроки, когда состоится премьера обоих вариантов модели CLA, пока неизвестны. Но издание Autocar предполагает, что седан CLA покажут на январской выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, а универсал CLA Shooting Brake — в марте на Женевском автосалоне.

Новый хэтчбек А-Класса

Детальной информации о будущей новинке пока нет. Но судя по снимкам закамуфлированных прототипов, новый CLA будет выглядеть заметно спортивнее А-класса, на базе которого он создан. У CLA будет заметно сильнее наклон лобового стекла, характерно выгнутая линия крыши, узкая линия остекления, двери без оконных рамок.

Дизайн модели CLA — дальнейшее развитие концепции «чувственной чистоты», уже обкатанной на новом А-классе, концепте iaa.de, и концепт-скульптуре Aesthetics A.

По ходовым прототипам можно понять, что серийный CLA нового поколения станет немного крупнее предшественника. Колесная база заметно возрастет, что увеличит пространство на заднем ряду. Передняя панель и информационная система MBUX практически без изменений будут заимствованы у А-класса.

Mercedes-Benz CLA и CLA Shooting Brake построены на платформе MFA2 с поперечным расположением силового агрегата, которая уже послужила основой для хэтчбека А-класса, седана А-класса, удлиненного седана для китайского рынка, а также недавно представленного B-класса. В зависимости от типа привода, переднего или полного, задняя подвеска может быть выполнена простой полузависимой либо многорычажной.

Новый седан А-Класса

С появлением кроссовера GLB, дебют которого должен состояться во второй половине 2019 года, линейка компактных моделей Mercedes-Benz достигнет восьми моделей. Годом позже, в 2020 году, будет представлена и замена для кроссовера GLA.

Mercedes-Benz CLA будет оснащаться как бензиновыми, так и дизельными двигателями широкого диапазона мощности. Будет предусмотрено сразу две AMG-версии с двухлитровым турбомотором M260 различной форсировки: CLA35 и CLA45, причем обе — с полным приводом.

Причем мощность топ-версии CLA45 достигнет 405 лошадиных сил. Как и хэтчбек A45, эти машины получат восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, и полноприводную трансмиссию с дрифт-режимом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...