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12:19

«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA

В Сеть попали фотографии модификации Mercedes-AMG CLA 45 S

Компания Mercedes-Benz случайно опубликовала фотографию еще не представленного Mercedes-AMG CLA 45 S в конфигураторе «доступной» модификации CLA 35. Судя по снимку, новинка будет отличаться более агрессивным дизайном и четырьмя выхлопными патрубками вместо двух.
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По слухам, Mercedes-AMG CLA 45 оснастят форсированным до 390 лошадиных сил двухлитровым турбомотором. Версия с индексом S получит агрегат мощностью около 420 лошадиных сил. Коробка — восьмиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT. Также машину укомплектуют полноприводной трансмиссией 4Matic+ с режимом дрифта, как на E 63.

В линейке Mercedes-AMG «заряженный» седан CLA 45 расположится выше «начальной» версии CLA 35 4Matic. Такой седан укомплектован 2,0-литровым турбомотором (306 сил и 400 Нм), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.

С нуля до «сотни» седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic разгоняется за 4,9 секунды (на 0,1 секунды медленнее седана A 35 4Matic и на 0,2 хэтчбека) и достигает максимальной скорости 250 километров в час. Предыдущий CLA 45 разгонялся до 100 километров в час за 4,2 секунды.

Источник: Auto Bild
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