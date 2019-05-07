«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA

По слухам, Mercedes-AMG CLA 45 оснастят форсированным до 390 лошадиных сил двухлитровым турбомотором. Версия с индексом S получит агрегат мощностью около 420 лошадиных сил. Коробка — восьмиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT. Также машину укомплектуют полноприводной трансмиссией 4Matic+ с режимом дрифта, как на E 63.

В линейке Mercedes-AMG «заряженный» седан CLA 45 расположится выше «начальной» версии CLA 35 4Matic. Такой седан укомплектован 2,0-литровым турбомотором (306 сил и 400 Нм), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.