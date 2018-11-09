Стала известна дата премьеры седана Toyota Corolla нового поколения

Седан Corolla построят на основе архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), как Prius и Camry последнего поколения. По слухам, в зависимости от рынка модель будет комплектоваться гибридными силовыми установками на базе моторов 1.8 и 2.0, их негибридными вариантами, а также двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine, совмещенной с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.

По предварительной информации, седану не достанется 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра. Такой агрегат предлагается для европейского хэтбчека Auris, который после выхода на рынок переименуют в Corolla.