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16:48

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник следующего поколения будет доступен только с «шестерками»

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей. Об этом сообщает издание CarAdvice со ссылкой на руководителя отдела планирования и разработки продуктов австралийского подразделения марки Бернарда Надаля.
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«Большинство брендов отказываются от двигателей V8, будь то бензиновые или дизельные моторы, заявил Надаль. – Это происходит для улучшения показателей топливной экономичности и снижения уровня выбросов CO2. Так что это глобальная тенденция».

В прошлом году уже появлялись слухи о возможном отказе «Тойоты» от «восьмерок» на внедорожнике Land Cruiser, однако тогда американское подразделение компании опровергло эту информацию. Теперь же на такой шаг намекнул топ-менеджер производителя.

Предполагается, что новый Land Cruiser, который должен появиться в 2021 году, будет предлагаться только с моторами V6. По слухам, модель может получить 415-сильный битурбо агрегат 3.5 (его можно встретить на седане Lexus LS 500). Что касается агрегатов на «тяжелом топливе», то таких двигателей у «Тойоты» пока нет: 2,8-литровые дизели на Prado и Hilux – четырехцилиндровые. Также не исключено появление гибридной силовой установки.

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На российском рынке Toyota Land Cruiser 200 текущего поколения доступен с 4,5-литровым восьмицилиндровым дизелем мощностью 249 сил и бензиновым мотором объемом 4,6 литра, отдача которого составляет 309 сил. Цена внедорожника составляет минимум 4 875 000 рублей.

Источник: CarAdvice
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