Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

«Большинство брендов отказываются от двигателей V8, будь то бензиновые или дизельные моторы, – заявил Надаль. – Это происходит для улучшения показателей топливной экономичности и снижения уровня выбросов CO2. Так что это глобальная тенденция».

В прошлом году уже появлялись слухи о возможном отказе «Тойоты» от «восьмерок» на внедорожнике Land Cruiser, однако тогда американское подразделение компании опровергло эту информацию. Теперь же на такой шаг намекнул топ-менеджер производителя.