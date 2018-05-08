Rolls-Royce показал первое «неприкрытое» изображение внедорожника Cullinan

Компания Rolls-Royce опубликовала первое изображение внедорожника Cullinan полностью без камуфляжа. На снимке виден задний фонарь автомобиля, в центральной части которого размещен логотип марки. Публичный дебют Rolls-Royce Cullinan состоит 10 мая.

О новинке Rolls-Royce по-прежнему мало информации. Известно, что внедорожник построят на платформе седана Phantom последнего поколения. С ним Cullinan разделит и двигатель — 6,75-литровый агрегат V12 мощностью 571 лошадиная сила (900 Нм крутящего момента), совмещенный с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Особенностью модели станут раскладные и поворотные кожаные кресла, размещенные в багажнике. По задумке производителя, они превратят автомобиль в «роскошную и комфортную смотровую площадку».

Ранее Rolls-Royce совместно с каналом National Geographic показал, как проходят финальные испытания ездовых прототипов Cullinan. В частности, внедорожник тестировали в пустыне недалеко от Дубая, а также в Шотландии, Австрийских Альпах и США.