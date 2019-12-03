Копию пикапа Tesla Сybertruck сделали из картофельного пюре

Фотографии и видео процесса сотворения пикапа в своем твиттере опубликовал старший брат автора, Дэн Милано. Всего за пять дней с момента размещения ролика он успел набрать четыре миллиона просмотров.
The windows have been mashed, by popular request. pic.twitter.com/iJxVxhVIxU— Dan Milano (@DanMilanoHere) November 29, 2019
Грег довольно точно воспроизвел автомобиль, который Илон Маск представил в конце ноября. Он даже сделал открывающуюся как у настоящего пикапа дверь грузового отсека и добавил «разбитые» стекла, чтобы максимально приблизить свой шедевр к оригинальной модели.
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck, созданный по мотивам фильма «Бегущий по лезвию», показали публике 22 ноября. В основе модели лежит стальной «экзоскелет», а кузов изготовлен из материалов для ракет SpaceX. По заявлению Илона Маска, топовая версия может разгоняться до 97 километров в час за 2,9 секунды.
Несмотря на странную внешность, которая моментально вызвала шквал шуток в Сети, за автомобилем уже буквально выстроилась очередь. За первые два дня с момента презентации компания собрала 150 000 предзаказов, а начальники полиции Дубая и мексиканского города Вальес объявили о намерении закупить партию пикапов для службы.