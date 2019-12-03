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13:57

Копию пикапа Tesla Сybertruck сделали из картофельного пюре

Автор даже «разбил» переднее стекло для большего сходства с оригиналом

Анастасия Дубина
Во время семейного ужина в честь Дня Благодарения 30-летний американец Грег Милано с помощью ножа для масла превратил порцию картофельного пюре в поразительно точную копию пикапа Tesla Сybertruck.

Фотографии и видео процесса сотворения пикапа в своем твиттере опубликовал старший брат автора, Дэн Милано. Всего за пять дней с момента размещения ролика он успел набрать четыре миллиона просмотров.

Грег довольно точно воспроизвел автомобиль, который Илон Маск представил в конце ноября. Он даже сделал открывающуюся как у настоящего пикапа дверь грузового отсека и добавил «разбитые» стекла, чтобы максимально приблизить свой шедевр к оригинальной модели.

Футуристичный пикап Tesla Cybertruck, созданный по мотивам фильма «Бегущий по лезвию», показали публике 22 ноября. В основе модели лежит стальной «экзоскелет», а кузов изготовлен из материалов для ракет SpaceX. По заявлению Илона Маска, топовая версия может разгоняться до 97 километров в час за 2,9 секунды.

Tesla Cybertruck

Несмотря на странную внешность, которая моментально вызвала шквал шуток в Сети, за автомобилем уже буквально выстроилась очередь. За первые два дня с момента презентации компания собрала 150 000 предзаказов, а начальники полиции Дубая и мексиканского города Вальес объявили о намерении закупить партию пикапов для службы.