Копию пикапа Tesla Сybertruck сделали из картофельного пюре

Несмотря на странную внешность, которая моментально вызвала шквал шуток в Сети, за автомобилем уже буквально выстроилась очередь. За первые два дня с момента презентации компания собрала 150 000 предзаказов, а начальники полиции Дубая и мексиканского города Вальес объявили о намерении закупить партию пикапов для службы.