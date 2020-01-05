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19:19

Умельцы сделали из советского внедорожника Tesla Cybertruck: видео

Блогеры превратили старый УАЗ в футуристичный американский пикап

© Скрин видео, Гараж-54
Сергей Ильин
Новосибирский YouTube-канал «Гараж-54» поделился видеороликом создания Tesla Cybertruck на агрегатах УАЗ-469. Вездеход 1979 года выпуска лишили кузова, увеличили раму, поставили на «грязевые» покрышки с высоким профилем, приварили к стальному каркасу металлические лицевые панели, фактурные пороги, арки и бампера.

«Российская» Tesla Cybertruck будет приводиться в движение бензиновым 2,5-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Коробка передач — четырёхступенчатая «механика», единственным вмешательством в трансмиссию было удлинение карданного вала. Вместо стёкол на отечественном «пикапе» используются листы поликарбоната.

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Фото: Скрин видео, Гараж-54

Пока у новосибирского Cybertruck некрашеный кузов, но в ближайшее время корпус грузовичка подготовят к покраске, покроют эмалью стального цвета и установят диодные ленты фар и фонарей. Открытым остаётся вопрос зеркал заднего вида: у оригинального пикапа Tesla водителю будет помогать целый комплекс электронных ассистентов, а создателям самоделки придётся решить вопрос обзорности своими силами.

Видео: YouTube-канал Гараж-54

УАЗ-469, который стал основой Tesla Cybertruck уже был жертвой смелых экспериментов «Гаража-54»: сначала блогеры приладили отечественному внедорожнику газонокосилку, а осенью вездеход превратили в бетонного монстра массой девять тонн.

Новосибирская пародия на творение Илона Маска — не первая в России. Умельцы канала «Пушка Гараж» сделали Cybertruck из вазовской «девятки». Редакция «Мотора» протестировала смелый проект подмосковных кулибиных.