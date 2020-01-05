Умельцы сделали из советского внедорожника Tesla Cybertruck: видео

УАЗ-469, который стал основой Tesla Cybertruck уже был жертвой смелых экспериментов «Гаража-54»: сначала блогеры приладили отечественному внедорожнику газонокосилку, а осенью вездеход превратили в бетонного монстра массой девять тонн.

Новосибирская пародия на творение Илона Маска — не первая в России. Умельцы канала «Пушка Гараж» сделали Cybertruck из вазовской «девятки». Редакция «Мотора» протестировала смелый проект подмосковных кулибиных.