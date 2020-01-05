Умельцы сделали из советского внедорожника Tesla Cybertruck: видео

«Российская» Tesla Cybertruck будет приводиться в движение бензиновым 2,5-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Коробка передач — четырёхступенчатая «механика», единственным вмешательством в трансмиссию было удлинение карданного вала. Вместо стёкол на отечественном «пикапе» используются листы поликарбоната.
Фото: Скрин видео, Гараж-54
Пока у новосибирского Cybertruck некрашеный кузов, но в ближайшее время корпус грузовичка подготовят к покраске, покроют эмалью стального цвета и установят диодные ленты фар и фонарей. Открытым остаётся вопрос зеркал заднего вида: у оригинального пикапа Tesla водителю будет помогать целый комплекс электронных ассистентов, а создателям самоделки придётся решить вопрос обзорности своими силами.
Видео: YouTube-канал Гараж-54
УАЗ-469, который стал основой Tesla Cybertruck уже был жертвой смелых экспериментов «Гаража-54»: сначала блогеры приладили отечественному внедорожнику газонокосилку, а осенью вездеход превратили в бетонного монстра массой девять тонн.
Новосибирская пародия на творение Илона Маска — не первая в России. Умельцы канала «Пушка Гараж» сделали Cybertruck из вазовской «девятки». Редакция «Мотора» протестировала смелый проект подмосковных кулибиных.