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17:14

Вот так будет выглядеть салон нового Land Rover Defender

Внедорожник оснастят цифровой приборкой и проекционным дисплеем

В Сети опубликовали фотографию салона нового Land Rover Defender. Внедорожнику полностью поменяли архитектуру передней панели, оснастили цифровой «приборкой» и проекционным дисплеем.

Проверяем на полигоне пять «Дефендеров» — от самого первого до самого последнего

На изображении можно увидеть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.

Так выглядит салон последней модификации Defender прошлого поколения — Defender Works V8

Сейчас Land Rover активно тестирует прототипы нового Defender, в том числе в лесах Северной Америки. Производством серийного внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года — ее, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею британской марки.

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Внедорожник будет во многом унифицирован с Land Rover Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой: 90 и 110. Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и комфортный вариант Sport с электрической силовой установкой.

«Дефендер» предыдущего поколения прекратили выпускать в январе 2016 года. Однако уже в январе 2018-го Land Rover представил особую версию внедорожника под названием Defender Works V8 70th Edition. Она получила пятилитровый «атмосферник» мощностью 405 лошадиных сил и восьмиступенчатый «автомат» ZF.

Источник: rcdesignsuk
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