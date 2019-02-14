Вот так будет выглядеть салон нового Land Rover Defender

Внедорожник будет во многом унифицирован с Land Rover Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой: 90 и 110. Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и комфортный вариант Sport с электрической силовой установкой.

«Дефендер» предыдущего поколения прекратили выпускать в январе 2016 года. Однако уже в январе 2018-го Land Rover представил особую версию внедорожника под названием Defender Works V8 70th Edition. Она получила пятилитровый «атмосферник» мощностью 405 лошадиных сил и восьмиступенчатый «автомат» ZF.