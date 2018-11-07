Новый пикап VW и Mercedes-Benz X-Class «в квадрате» – главное за сутки

1.
У «Фольксвагена» через пару лет появится еще один пикап – Tarok. Что он будет собой представлять компания показала на одноименном концепте, дебютировавшем на автосалоне в Сан-Паулу.
2.
Еще одна премьера из Сан-Паулу – это прототип купе-кроссовера Fiat Fastback. Он дает представление об аналогичном серийном автомобиле, который появится на конвейере к 2020 году.
3.
Компания Mercedes-Benz «возвела в квадрат» пикап X-Class. Тюнинг-вариант с индексом X² получил увеличенный до 30 сантиметров дорожный просвет, большие колеса с «зубастой» резиной и возможность покрасить машину в эксклюзивный цвет. Например, в розовый.
4.
Против концерна Volkswagen подали групповой иск: около 40 тысяч владельцев дизельных автомобилей заявили, что производитель преднамеренно нанес им ущерб, используя обманное ПО на двигателях. Они хотят получить компенсацию, но в VW считают, что у них нет на это никаких оснований.
5.
В этом ролике можно посмотреть, как старенький Peugeot 206 уничтожают при помощи мойки сверхвысокого давления, а здесь увидеть сани Санта-Клауса с компрессорной «восьмеркой».