Новый пикап VW и Mercedes-Benz X-Class «в квадрате» – главное за сутки

4.

Против концерна Volkswagen подали групповой иск: около 40 тысяч владельцев дизельных автомобилей заявили, что производитель преднамеренно нанес им ущерб, используя обманное ПО на двигателях. Они хотят получить компенсацию, но в VW считают, что у них нет на это никаких оснований.