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10:51

Новый пикап VW и Mercedes-Benz X-Class «в квадрате» – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

У «Фольксвагена» через пару лет появится еще один пикап – Tarok. Что он будет собой представлять компания показала на одноименном концепте, дебютировавшем на автосалоне в Сан-Паулу.

2.

Еще одна премьера из Сан-Паулу – это прототип купе-кроссовера Fiat Fastback. Он дает представление об аналогичном серийном автомобиле, который появится на конвейере к 2020 году.

3.

Компания Mercedes-Benz «возвела в квадрат» пикап X-Class. Тюнинг-вариант с индексом X² получил увеличенный до 30 сантиметров дорожный просвет, большие колеса с «зубастой» резиной и возможность покрасить машину в эксклюзивный цвет. Например, в розовый.

4.

Против концерна Volkswagen подали групповой иск: около 40 тысяч владельцев дизельных автомобилей заявили, что производитель преднамеренно нанес им ущерб, используя обманное ПО на двигателях. Они хотят получить компенсацию, но в VW считают, что у них нет на это никаких оснований.

5.

В этом ролике можно посмотреть, как старенький Peugeot 206 уничтожают при помощи мойки сверхвысокого давления, а здесь увидеть сани Санта-Клауса с компрессорной «восьмеркой».

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