Duster станет электрокаром и сохранит полный привод

Duster без ДВС построят на платформе CMF-B EV (она же AmpR Small), которую он разделит с Renault 5 и 4, а также со всеми будущими электрическими Dacia. Это, по сути, та же CMF-B, на которой базируется нынешний Duster, но адаптированная под электропривод. Архитектура позволяет размещать электромотор и на передней, и на задней осях, что Renault недавно продемонстрировала на примере концепт-кара 4 Savane 4×4. Значит, Duster EV может сохранить опцию полного привода, как у «топливного» кроссовера.

Впрочем, Duster-электрокар не заменит Duster с ДВС — по крайней мере, не сразу. Последний останется в строю и после 2030 года и будет продаваться параллельно с полностью «зеленым» вариантом.