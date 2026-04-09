Новости
Опубликовано 09 апреля 2026, 17:49
1 мин.

Эксперт ожидает роста продаж ушедших автобрендов на рынке РФ

Эксперт Целиков: рост продаж автомобилей глобальных брендов продолжится. С начала этого года аналитики фиксируют рост спроса на автомобили официально ушедших из России марок. Это, в первую очередь, Mazda, Toyota, Mercedes-Benz и Volkswagen. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил, чем может быть вызван всплеск продаж.
Toyota RAV4
© Toyota
Алексей Кованов
«В ближайшее время рост ввоза и продаж автомобилей глобальных брендов продолжится. Но динамика к аналогичному периоду прошлого года замедлится», — отмечает Сергей Целиков.

Аналитик считает, что введение планки в 160 л.с. по льготному утильсбору создало ощущение, что скоро «занавес совсем закроется» и купить автомобиль привычный марки станет ещё дороже.

Кроме того, в начале прошлого года сформировалось понятие «ждуны». Тогда на волне начала переговоров с властями США показалось, что глобальные бренды скоро вернутся.

Ранее опрошенные журналом Motor эксперты также сошлись во мнении, что текущий всплеск спроса на автомобили ушедших из РФ марок носит временный характер и обусловлен сочетанием факторов.

Главным образом техника поступает из КНР, как, например, Toyota RAV4 нового поколения. Машины едут не из Японии и даже не из Европы, а с совместного предприятия FAW-Toyota в Китае.

