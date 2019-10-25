Электрический кроссовер Ford показали на оригинальных чертежах

В начале сентября Ford опубликовал фотографии и видео с испытаний кроссовера. В компании сообщили, что модель будет быстрой, как и полагается «Мустангу», и более дешевой в обслуживании, чем машины с ДВС. По подсчетам, эксплуатационные расходы за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.

Предзаказ в Европе начнут принимать до конца года. Поставки запланированы на начало 2020-го.