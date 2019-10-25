Электрический кроссовер Ford показали на оригинальных чертежах

Судя по изображению, новый кроссовер Ford действительно напоминает Mustang. Особенно это заметно в передней части кузова. Сзади такого очевидного сходства нет, за исключением рисунка фонарей. В профиль вседорожник, который может получить имя Mach-E, похож на Tesla Model Y. Автор рендеров уверен, что на 98 процентов серийный электрический Ford будет выглядеть именно так.
Фото: Allcarnews | facebook.com
В предварительной спецификации электрокроссовера указано, что без подзарядки он сможет проезжать до 600 километров по измерительному циклу WLTP. Фактически запас хода будет зависеть от манеры вождения и внешних факторов, например, погоды.
В начале сентября Ford опубликовал фотографии и видео с испытаний кроссовера. В компании сообщили, что модель будет быстрой, как и полагается «Мустангу», и более дешевой в обслуживании, чем машины с ДВС. По подсчетам, эксплуатационные расходы за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.
Предзаказ в Европе начнут принимать до конца года. Поставки запланированы на начало 2020-го.