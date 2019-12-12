Новый Cadillac Escalade: три экрана и джойстик вместо «кочерги»

Архитектура многоуровневой передней панели нового Cadillac Escalade во многом напоминает концепт Escala 2016 года. Здесь присутствуют те же горизонтальные плоскости и объединенные в единый элемент дисплеи маршрутного компьютера, цифровой приборки и медиасистемы. Джойстик трансмиссии и «шайба» на центральном тоннеле похожи на элементы салона кроссовера XT6.