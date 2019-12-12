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14:06

Новый Cadillac Escalade: три экрана и джойстик вместо «кочерги»

Фотографии интерьера новинки утекли в Сеть

Алексей Носаченко
В Сети появились фотографии салона нового Cadillac Escalade. Внедорожник получит переднюю панель в стиле концепта Escala с виртуальной приборкой и дополнительным дисплеем маршрутного компьютера, а также новый селектор коробки передач, который переехал с рулевой колонки на центральный тоннель.

Архитектура многоуровневой передней панели нового Cadillac Escalade во многом напоминает концепт Escala 2016 года. Здесь присутствуют те же горизонтальные плоскости и объединенные в единый элемент дисплеи маршрутного компьютера, цифровой приборки и медиасистемы. Джойстик трансмиссии и «шайба» на центральном тоннеле похожи на элементы салона кроссовера XT6.

Накануне в Сеть утекли и фотографии самого внедорожника. Его внешность приблизили к новым Chevrolet Tahoe и Suburban: лишили вертикальной передней оптики, а обводы кузова сгладили, отчего «Эскалэйд» стал походить на Lincoln Aviator.

По-прежнему не ясна моторная гамма модели. По слухам, там будет атмосферный и компрессорный V8, гибридные и полностью электрические силовые установки. 4,2-литровый битурбомотор V8 Blackwing от седана CT6-V внедорожнику не достанется.